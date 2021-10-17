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Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
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Матч Шахтер — Реал обслужит Срджан Йованович

17 октября 2021

Срджан Йованович, Getty Images

Стали известны арбитры на поединок.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Киеве сыграет против мадридского Реала.

УЕФА определился с арбитрами на данный поединок. Главный рефери - Срджан Йованович из Сербии.

Помогать Йовановичу будут также сербы Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертый арбитр — Новак Симович (Сербия).

Арбитром VAR будет Кристиан Дингерт, а его помощник — Харм Осмерс (Оба из Германии).

Отметим, что Йованович уже работал на матче между Шахтером и Реалом. В прошлом сезоне ЛЧ он зафиксировал победу "горняков" в Мадриде со счетом 3:2.

Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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