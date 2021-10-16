Мудрик: Рассчитываем взять 6 очков в матчах с Реалом

Полузащитник Шахтера поделился ожиданиями от будущих встреч с Реалом.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик рассказал о провальном матче против Шерифа в первом туре группового этапа ЛЧ.

Футболист считает, что команда слишком поздно включилась в игру.

"Таким командам как Шериф нельзя давать много шансов. Клубы такого типа всегда пользуются теми моментами, которые имеют. Если бы мы сразу взялись за игру, то можно было бы обыгрывать спокойно их",- считает украинский хавбек.

Также Мудрик рассказал о своих ожиданиях от матчей с мадридским Реалом.

"Мы рассчитываем взять 6 очков. А почему нет? Шериф может, а мы не можем разве?",- сказал 20-летний футболист в программе BurBuzz.

Ранее Мудрик высказался об опыте работы с Роберто Де Дзерби.