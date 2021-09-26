Шахтер — Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер сойдется в противостоянии против миланского Интера в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Данный матч состоится во вторник, 28 сентября, на НСК Олимпийский.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 19:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Симоне Индзаги.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Шахтер — Интер на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.