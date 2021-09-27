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РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
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Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
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Шахтер — Интер: итоги конкурса от Football.ua

27 сентября 2021

Шахтер — Интер: итоги конкурса от Football.ua

Подводим итоги конкурса.

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер проведет матч против миланского Интера. 

К этому матчу мы провели конкурс, в котором читатели могли выиграть пару билетов. Для этого было необходимо угадать счет матча Шахтер — Верес, а также предугадать минуту, на которой будет забит первый гол. 

Игра завершилась победой Шахтера со счетом 4:1, а первый гол был забит на 22-й минуте. 

Правильный счет угадали 7 пользователей.

Но победителей всего три!

Ближе всех был пользователь с ником Ne_Vasya:

И еще два победителя:
Поздравляем победителей! С вами свяжутся по почте, которая указана в вашем профиле. Если же у вас нет доступа к тому почтовому адресу, напишите актуальный адрес в комментариях к этой новости или же нам в конференцию.
 
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