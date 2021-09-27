Шахтер — Интер: итоги конкурса от Football.ua

Подводим итоги конкурса.

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер проведет матч против миланского Интера.

К этому матчу мы провели конкурс, в котором читатели могли выиграть пару билетов. Для этого было необходимо угадать счет матча Шахтер — Верес, а также предугадать минуту, на которой будет забит первый гол.

Игра завершилась победой Шахтера со счетом 4:1, а первый гол был забит на 22-й минуте.

Правильный счет угадали 7 пользователей.

Но победителей всего три!

Ближе всех был пользователь с ником Ne_Vasya:

И еще два победителя:

Поздравляем победителей! С вами свяжутся по почте, которая указана в вашем профиле. Если же у вас нет доступа к тому почтовому адресу, напишите актуальный адрес в комментариях к этой новости или же нам в конференцию.