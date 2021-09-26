В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер ожидает домашняя встреча против миланского Интера.
Удастся ли "горнякам" наконец-то одержать победу в текущем розыгрыше основного раунда Лиги чемпионов? Об этом станет известно по итогам самого матча.
Следить за ключевыми событиями поединка Шахтер — Интер вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 28 сентября в 19:45 по киевскому времени.
Шахтер — Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Симоне Индзаги.