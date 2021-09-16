Шапаренко описал свои эмоции после отмененного гола в ворота Бенфики

Украинский хавбек "бело-синих" поделился своими эмоциями после игры с Бенфикой.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко рассказал о своих чувствах после его отмененного гола в ворота Бенфики (0:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Опустошение, наверное. Было большое опустошение, но на это и есть футбол, чтобы мы переживали такие эмоции. Ничего, двигаемся дальше.

У нас была дисциплина в обороне, и мы ждали момент для контратаки, так как Бенфика очень хорошо контролировала мяч. Было такое предчувствие, что где-то появится у нас момент и мы должны его реализовать, но, к сожалению, есть ВАР.

Не скажу, что УПЛ и ЛЧ – одно и то же. Тут играют лучшие команды, это лучший клубный турнир с лучшими командами. В том году у нас была новизна, а сейчас уже более привычно. Стараемся не бояться, играть", – сказал Шапаренко в эфире программы Бомбардир.

Ранее сообщалось, что Шахтер стал лучшим клубом первого тура Лиги чемпионов по трем показателям.