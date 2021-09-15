Бойко — лучший в Динамо, Яремчук — худший из основы Бенфики, согласно мнению Whoscored

Известный портал оценил действия футболистов в матче на НСК Олимпийский.

Отсутствие забитых мячей в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между киевским Динамо и лиссабонской Бенфикой (0:0) практически гарантировало низкие оценки для футболистов на острие атаки обеих команд после финального свистка.

Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

Скорее всего, именно такой логики и придерживался известный статистический портал Whoscored во время подведения итогов противостояния на НСК Олимпийский и сопутствующего выставления оценок действующим лицам данной игры.

Так, в составе киевского Динамо редакторы ресурса на первый план вынесли работу голкипера Дениса Бойко, неоднократно спасавшего свои ворота, оценив его действия в 7,6 баллов из 10 возможных.

Его коллега по амплуа на противоположной стороне поля своими действиями в компенсированное время, по всей видимости, также заслуживал на аналогичную оценку своих действий.

Однако, далеко не Одиссеас Влаходимос стал лучшим в составе своей команды. Опытный Никлолас Отаменди — вот на ком держалась оборона "орлов" (7,9 баллов), в то время как действия Романа Яремчука в линии атаки были оценены достаточно низко — всего 6,1 баллов.

Игра замен, как считают эксперты статистики, больше удалась Мирче Луческу, поэтому средний балл из тройки вышедших на поле у Динамо немногим выше, чем у оппонентов.

Худшим у киевлян в этот вечер был назван нападающий Илья Шкурин — 6,0 баллов.



Источник: Whoscoder.com.

Football.ua предлагает своим читателям также ознакомиться с нашей версией оценок для футболистов "бело-синих" и напоминает, что их следующий матч в Лиге чемпионов пройдет на поле мюнхенской Баварии.