VAR отменил гол Шапаренко в ворота Бенфики из-за офсайда у Гармаша

Украинский клуб мог вырвать победу в концовке игры.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо дома расписало ничью в матче против Бенфики (0:0).

В дополнительное арбитром время Динамо все же смогло прошить ворота Влахадимоса усилиями Николая Шапаренко.

Однако арбитр на VAR сообщил главному, что в момент передачи Виталия Миколенко на Дениса Гармаша был офсайд.

Отметим, что Николай Шапаренко не был в положении вне игры в момент передачи на него от Гармаша.

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