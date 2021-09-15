VAR отменил гол Шапаренко в ворота Бенфики из-за офсайда у Гармаша

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо дома расписало ничью в матче против Бенфики (0:0).
В дополнительное арбитром время Динамо все же смогло прошить ворота Влахадимоса усилиями Николая Шапаренко.
Однако арбитр на VAR сообщил главному, что в момент передачи Виталия Миколенко на Дениса Гармаша был офсайд.
Отметим, что Николай Шапаренко не был в положении вне игры в момент передачи на него от Гармаша.
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