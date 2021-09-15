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Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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VAR отменил гол Шапаренко в ворота Бенфики из-за офсайда у Гармаша

15 сентября 2021

Денис Гармаш, ФК Динамо

Украинский клуб мог вырвать победу в концовке игры.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо дома расписало ничью в матче против Бенфики (0:0).

В дополнительное арбитром время Динамо все же смогло прошить ворота Влахадимоса усилиями Николая Шапаренко.

Однако арбитр на VAR сообщил главному, что в момент передачи Виталия Миколенко на Дениса Гармаша был офсайд.

Отметим, что Николай Шапаренко не был в положении вне игры в момент передачи на него от Гармаша.

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