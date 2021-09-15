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28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
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Шапаренко: Результатом игры против Бенфики доволен лишь на половину

15 сентября 2021

Николай Шапаренко в матче Динамо Киев — Бенфика, фото ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо прокомментировал ничейный исход матча против Бенфики.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо проводило домашний матч против лиссабонской Бенфики, однако не сумело порадовать родную публику забитыми мячами, сохранив при этом собственные ворота в неприкосновенности (0:0).

Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

По завершении поединка, полузащитник столичного коллектива Николай Шапаренко дал свою оценку отчетному поединку.

"Доволен ли я результатом? 50 на 50. В концовке у нас был шанс вырвать победу. Казалось, вот она — уже в кармане. Но не получилось.

Мы хотели выиграть, но все-таки Бенфика — это очень сильный соперник. Значит, нужно больше работать", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре киевское Динамо проведет выездной матч против мюнхенской Баварии.

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