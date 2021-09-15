Динамо придумало, как сдержать Бенфику, но не придумало, как забить: анализ первого матча киевлян

Football.ua анализирует поединок Лиги чемпионов между киевским Динамо и португальской Бенфикой.

Киевское Динамо сыграло вничью с португальской Бенфикой и заработало первое очко себе в копилку. По тому, как складывался поединок для киевлян, то казалось, что ничья будет очень неплохим результатом для хозяев поля, но концовка у столичного клуба получилась ударной, от чего и появилось сожаления об упущенной победе. Если бы не такая ударная концовка поединка, то игру в атаке у динамовцев в этот вечер вполне можно было бы считать провальной, но на финишной прямой было создано несколько неплохих моментов, которые могли принести три очка команде Луческу.

Состав Динамо в принципе читался. На поле вышли все лучшие исполнители, которые здоровы на данный момент. В воротах ожидаемо появился Денис Бойко, ведь Георгий Бущан только оправился от травмы, на правом фланге обороны все же вышел Кендзера, а под форвардом вышел Виталий Буяльский, которого сумели поставить на ноги после повреждения в составе национальной сборной. На позиции форварда появился белорус Шкурин, а не Гармаш. Но Денис вышел во втором тайме в эту позицию.

Вполне ожидаемо Динамо оборонялось достаточно низко и заняло выжидательную позицию. При обороне мы увидели классические 4-4-2, где Буяльский действовал в роли второго форварда.

Динамо оборонялось двумя эшелонами и довольно часто приходилось прибегать к длинным передачам на Шкурина, которого постоянно опекали как минимум двое.

Динамо ситуативно применяло высокий прессинг, но Бенфика неплохо с ним справлялась.

Вертикальные передачи часто проходили, а Сидорчук не успевал сыграть на перехвате и быстроногий Рафа Силва получал большие свободные зоны для быстрых атак.

Тем не менее, самый опасный момент в первом тайме создало именно благодаря высокому прессингу. Буяльский подловил на ошибке Отаменди.

Вертонгену довелось исправлять ошибки своего партнера и фолить на нашем атакующем полузащитнике.

В опасной близости был заработан штрафной, который очень неплохо исполнил Шапаренко. Правда, и голкипер Бенфике был на высоте в том эпизоде.

Отмечаем, что и Бенфика неплохо изучила своего соперника перед матчем и вынуждала Динамо много играть через голкипера. Денис Бойко слаб в игре ногами, но в этом матче он сыграл неплохо. Нельзя назвать его игру ногами уверенной и безошибочной, но по крайней мере серьезных огрехов в его действиях не было. В сложных ситуациях голкипер Динамо переставал дорожить мячом и просто выбивал его за боковую.

Динамо же, в свою очередь, пыталось выходить из обороны в атаку за счет коротких передач, поскольку длинные были обречены на провал. Шкурин был отрезан от общей массы футболистов. Даже если белорусу удавалось навязать успешную борьбу впереди после длинной передачи, хавбеки не успевали выбежать и поддержать его, а потому подбор практически всегда в таких ситуациях был за футболистами Бенфики.

Сирота и Забарный провели достаточно сильный поединок и оценивали ситуацию очень здорово. В их исполнении не было каких-то необдуманных действий и "привозов", а это крайне важно, когда соперник атакует большим количеством игроков.

Неоднозначный матч получился у Сергея Сидорчука. Если посмотреть на цифры, то он был в числе лучших на поле в этот день. У него было так много ошибок, но его обрезка в центре поля могла стать голевой.

На 33-й минуте матча Бенфика в очередной раз поджала наших футболистов в первой трети поля. Бойко выбрал далеко не лучший вариант для передачи – на Сидорчука.

Капитан Динамо имел хорошую возможность отрезать группу прессингующих игроков передачей на Кендзеру.

Но Сидорчук принял решение первым касанием обрабатывать мяч, а там уже получилась весьма опасная ситуация.

В итоге сам Сидорчук и исправил свою ошибку, но внутри нашей штрафной возник самый настоящий пожар.

К концу поединка силы начали заканчиваться и у Бенфики. Динамо сделало несколько замен, выпустило Гармаша на позицию форварда, освежило фланги и как раз финальный отрезок поединка остался за киевлянами. Португальцы, имея территориальное и игровое преимущество на протяжение практически всего матча, концовку откровенно провалили. Бенфика вполне могла проиграть этот матч, будь удар Шапаренко из-за пределов штрафной немного ниже или же сделай на один шаг к направлению своих ворот Гармаш раньше.

Результат этого матча вполне закономерен и ни одна из команд не может утверждать, что удача была не на ее стороне.

Сергей Горбаченко, Football.ua