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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
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-
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Отаменди: Бенфика потеряла два очка по итогу игры против Динамо Киев

15 сентября 2021

Николас Отаменди, slbenfica.pt

Защитник лиссабонского клуба прокомментировал исход игры против киевского Динамо.

В рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА лиссабонская Бенфика совершила визит на НСК Олимпийский, где так и не смогла вскрыть оборону киевского Динамо, а от пропущенного мяча на последних секундах противостояния ее спасло применение VAR (0:0).

Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

После финального свистка, центральный защитник Бенфики Николас Отаменди, которого назвали лучшим игроком отчетного поединка, дал свой комментарий относительно прошедшего противостояния.

"По итогам игры мы потеряли два очка, потому что мы владели инициативой, контролировали мяч и пытались пробиться сквозь плотную оборону соперников. Для того, чтобы победить уже в следующем матче, нам предстоит совершенствовать проходы сквозь линию обороны оппонентов.

Пропущенный мяч на последних секундах рисковал привести к нашему поражению. К счастью, VAR его аннулировал из-за офсайда. В этот момент мы прошли по грани.

Наши попытки забросить мяч за спины защитникам соперников давали свои плоды, однако мы так и не сумели забить, поэтому ничья — закономерный результат, который подчеркивает моменты, над которыми нам предстоит поработать.

Наступательные и оборонительные компоненты, терпение в контроле мяча — вот, над чем Бенфике стоит подумать на тренировках в ближайшее время", — подытожил аргентинский футболист.

В следующем туре лиссабонская Бенфика проведет домашний матч против каталонской Барселоны.

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