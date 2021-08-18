Вернидуб: Фантастическая игра в исполнении обеих команд

Украинский специалист поделился своими радостными эмоциями после игры с загребским Динамо.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал победу своих подопечных в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против загребского Динамо (3:0).

"Я могу сказать одно: сегодня на поле я видел действительно команду, о которой можно мечтать. Я говорю о команде Шериф. Все ребята до единого выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении обеих команд!

Я рад, что мы добыли победу, но нужно побыстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25 августа. После второй игры можно будет говорить о чем-то. Сейчас мы сделали только один шаг. Нужно довести дело до конца", — приводит слова Вернидуба официальный сайт Шерифа.

Видеообзор матча Шериф — Динамо Загреб можно посмотреть на Football.ua.