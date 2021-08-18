Шериф — Динамо Загреб 3:0 Видео голов и обзор матча

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский Шериф сенсационно разгромил загребское Динамо из Хорватии со счетом 3:0.
Подопечные Юрия Вернидуба открыли счет на 45-й минуте поединка усилиями Траоре, после чего в начале второго тайма Коловос удвоил преимущество молдавской команды. Окончательную точку в матче поставил Траоре, оформивший дубль.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча:
Шериф - Динамо Загреб 3:0
Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54
Шериф: Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанза, 53), Раделич, Коловос, Тилль, Аддо (Петро, 87), Бизяк, Луваннор, Траоре, Янсане.
Динамо Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич (Мубандже, 21), Иванушец, Франьич, Мишич (Менало, 65), Якич, Маер (Гояк, 65), Петкович, Оршич (Чоп, 80).
Предупреждение: Менало.