лента новостей

06:59

Ковач — о поражении от Шахтера: Мы по-прежнему верим в свои шансы

06:40

Шериф — Динамо Загреб 3:0 Видео голов и обзор матча

01:59

Де Дзерби: У Шахтера есть традиции, мы их должны уважать и пробиться в групповой раунд

01:37

Марлон: Отличный результат, то, чего мы хотели

01:20

Ковач — о Трубине: Он станет отличным вратарем

00:35

Монако — Шахтер 0:1 Видео гола и обзор матча

23:59

Лига чемпионов. Шериф Вернидуба разгромил Динамо Загреб, Зальцбург совершил камбэк с Брондбю

23:52

Шахтер минимально обыграл Монако

22:57

Монако — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

22:47

Педриньо забил красивый гол в ворота Монако, ставший для него дебютным в Лиге чемпионов