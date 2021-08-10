Лига чемпионов. Шериф сенсационно прошел Црвену Звезду, Славия обыграла Ференцварош

Завершились две игры квалификации турнира.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов завершились два поединка.

Молдавский Шериф, которым руководит украинский наставник Юрий Вернидуб, обыграл Црвену Звезду (1:0).

В дополнительное время к первому тайму хозяева открыли счет. Автором гола стал Арболеда.

Это первый выход Шерифа в финальную стадию плей-офф Лиги чемпионов за последние 11 лет.

Шериф - Црвена Звезда 1:0

Гол: Арболеда, 45+2

Пражская Славия обыграла Ференцварош со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на свой счет записал Масопуст в первом тайме. Тем не менее, в плей-офф прошел Ференцварош, так как в первом матче добыл победу (2:0).

Славия Прага - Ференцварош 1:0

Гол: Масопуст, 36