Лига чемпионов. Шериф сенсационно прошел Црвену Звезду, Славия обыграла Ференцварош

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов завершились два поединка.
Молдавский Шериф, которым руководит украинский наставник Юрий Вернидуб, обыграл Црвену Звезду (1:0).
В дополнительное время к первому тайму хозяева открыли счет. Автором гола стал Арболеда.
Это первый выход Шерифа в финальную стадию плей-офф Лиги чемпионов за последние 11 лет.
Шериф - Црвена Звезда 1:0
Гол: Арболеда, 45+2
Пражская Славия обыграла Ференцварош со счетом 1:0.
Единственный гол в игре на свой счет записал Масопуст в первом тайме. Тем не менее, в плей-офф прошел Ференцварош, так как в первом матче добыл победу (2:0).
Славия Прага - Ференцварош 1:0
Гол: Масопуст, 36