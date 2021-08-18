РБ Зальцбург — Брондбю 2:1 Видео голов и обзор матча

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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов австрийский Зальцбург на своем поле одержал минимальную победу над датским Брондбю (2:1).

Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте, когда Уре вывел датчан вперед. В начале второго тайма Адейеми сравнял цифры на табло, а победу хозяевам принес точный удар Ааронсона на последней минуте встречи.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

РБ Зальцбург — Брондбю 2:1

Голы: Адейеми, 56, Ааронсон, 90 — Уре, 4

Зальцбург: Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Капальдо (Ааронсон, 45), Зайвальд, Камара, Сучич, Адейеми (Окафор, 82), Шешко (Адаму, 77).

Брондбю: Хермансен, Гаммельбю, Бруус, Макше, Скиппер, Тшиембе, Менса, Френдруп, Слиман, Квистгорден, Уре (Пюндт, 65), Хедлунд (Павлович, 72).