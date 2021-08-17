Лига чемпионов. Шериф Вернидуба разгромил Динамо Загреб, Зальцбург совершил камбэк с Брондбю

Завершились два поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский Шериф, которым руководит украинский специалист Юрий Вернидуб, принимал на своем поле загребское Динамо, ставшее чемпионом Хорватии по итогам прошлого сезона.

Чемпион Молдовы во главе с Вернидубом весьма неожиданно разгромил хорватский коллектив, отправив в его ворота три безответных мяча. Дубль на свой счет записал Адама Траоре, а еще один гол забил Димитриос Коловос.

Шериф - Динамо Загреб 3:0

Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54

Шериф: Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанза, 53), Раделич, Коловос, Тилль, Аддо (Петро, 87), Бизяк, Луваннор, Траоре, Янсане.

Динамо Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич (Мубандже, 21), Иванушец, Франьич, Мишич (Менало, 65), Якич, Маер (Гояк, 65), Петкович, Оршич (Чоп, 80).

Предупреждение: Менало.

В параллельном матче РБ Зальцбург сошелся в домашнем противостоянии с датским Брондбю.

Несмотря на минимальное поражение в первом тайме, австрийская команда совершила камбэк после перерыва и одержала непростую победу со счетом 2:1

РБ Зальцбург — Брондбю 2:1

Гол: Адейеми, 56, Ааронсон, 90 — Уре, 4

Зальцбург: Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Капальдо (Ааронсон, 45), Зайвальд, Камара, Сучич, Адейеми (Окафор, 82), Шешко (Адаму, 77).

Брондбю: Хермансен, Гаммельбю, Бруус, Макше, Скиппер, Тшиембе, Менса, Френдруп, Слиман, Квистгорден, Уре (Пюндт, 65), Хедлунд (Павлович, 72).