Де Дзерби: Работаем над тем, чтобы прогрессировать, ведь потенциал для роста есть

Специалист высказался о победе над Генком.

В рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер сумел обыграть бельгийский Генк со счетом 2:1.

Главный тренер украинской команды Роберто Де Дзерби оценил победу над соперником в Киеве.

"У Генка владение мячом было больше с вратарем. Когда мяч контролировали мы, соперник очень жестко прессинговал. Мы очень хорошо играли и начинали нашу конструкцию так, чтобы обойти прессинг «Генка». И когда ты начинаешь ее так хорошо, затем создаются голевые моменты.

Владение мячом всегда зависит от прессинга соперника. Чем жестче прессинг, тем вертикальнее развитие. Чем меньше прессинга соперника, тем большим будет наш контроль матча и владение мячом. Конечно, это два разных вида игры. И когда мы станем сильной-сильной командой, у нас всегда будет много шансов, много вариантов, как забить много голов и выигрывать каждый поединок".

"Я сейчас не хочу говорить о Монако, так как следующий матч – с Металлистом 1925. Потом, нужно знать и принимать характеристики и качества игроков. У нас техничная команда, футболисты любят владение мячом. Что можно поменять, так это, конечно, ментальность. Для этого нужно думать, что никогда не достаточно того, что мы делаем. И когда мы это сделаем, станем топ-клубом.

Мы пропустили больше голов, чем должны, и забили меньше, чем заслужили. Нужно смотреть на ситуацию с ментальной точки зрения. Это значит, что в прошлом сезоне Шахтер не был чемпионом. В Шахтере играет много молодых футболистов. Уже не играют Дарио Срна, Фернандиньо. Чтобы выступать на таком же уровне, нужно, чтобы команда прогрессировала. Стараемся работать над этим. Считаю, у команды большой потенциал. Если упорно работать, мы можем его получить".

"О травме Педриньо. Завтра или послезавтра поймем характер повреждения. Скорее всего, в пятницу с Металлистом 1925 он не сможет играть. Дальше узнаем, когда он вернется.

Очень жаль, что я заменил Судакова, но он в первом тайме получил желтую карточку. Мне казалось, что он не играл спокойно, поэтому я не хотел рисковать, чтобы он после любого фола мог получить еще одну желтую. После замены я обнял его, потому что знаю, насколько он сильный. Он может показать свой прогресс в будущем.

У нас есть и еще молодые и сильные футболисты: Мудрик, Конопля, Бондаренко… Сезон и чемпионат длинные, уже через два дня сыграем с Металлистом 1925 – нам нужны все футболисты", — сказал Де Дзерби.

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