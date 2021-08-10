Маркос Антонио: Для Шахтера матч против Генка многое значил

Бразильский полузащитник прокомментировал матч против бельгийцев.

Шахтер в рамках поединка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов повторно обыграл Генк и прошел в следующую стадию.

Маркос Антонио, который отметился одним из забитых мячей, прокомментировал итог поединка.

"Очень счастлив, что мне удалось забить и тем, как сыграла наша команда. Хорошая победа. Очень много нарушений было. Мы знали о сложностях, которые нас ждали. Для Шахтера эта игра многое значила. Победа была важной. Не скажу, что легкой, но важной.

Поражение от Александрии? К сожалению, мы были не так хороши. Нужно было забыть тот матч и переключиться – нам это удалось, и сейчас будем готовиться к следующей встрече.

Всегда важно, чтобы стадион был заполнен болельщиками – поздравляю всех тех, кто присутствовал сегодня и поддерживал. Эта победа для них.

Монако? Еще не так много знаю об этой команде, не видел ничего. Игра будет непростой, потому что матчи такого уровня никогда не даются легко. Будем готовиться", — сказал Маркос Антонио телеканалам Футбол 1/2/3.

Отметим, что Монако в в третьем раунде справился с пражской Спартой, обыграв соперника со счетом 5:1 по сумме двух встреч.