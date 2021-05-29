Хаверц открыл счет в матче с Манчестер Сити

29 мая 2021

Кай Хаверц, getty images

Лондонцы вышли вперед благодаря голу немца.

Челси в рамках финального поединка Лиги чемпионов играет против Манчестер Сити на португальском Драгау.

Счет в матче открыл Кай Хаверц в конце первой половины игры — немец вывалился на свидание с Эдерсоном, прокинул мимо него мяч и поразил пустые ворота.

Примечательно, что полузащитника это был дебютный гол в турнире. Матч против Манчестер Сити — 20 для него в Лиге чемпионов.

Предлагаем вам видео гола:

Матч Манчестер Сити — Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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