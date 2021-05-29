Зинченко проводит 100-й матч за Манчестер Сити

Финальное противостояние Лиги чемпионов войдет в личную биографию Александра Зинченко.

В настоящее время проходит финал Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити встречается с Челси.

В этом противостоянии в стартовом составе "горожан" на поле появился универсал сборной Украины Александр Зинченко.

Для 24-летнего украинца этот матч стал 100-м в футболке английского клуба. В эти поединках украинец забил два мяча и отдал семь ассистов.

На его счету 61 матч в АПЛ, 17 — в Лиге чемпионов, 14 — в Кубке английской лиги, 7 — в Кубке Англии и 1 — в Суперкубке Англии.

Ранее сообщалось, что Зинченко стал третьим украинцем, который смог сыграть в финале Лиги чемпионов.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — Челси.