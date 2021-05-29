Зинченко — третий украинец, сыгравший в финале Лиги чемпионов

29 мая 2021

Александр Зинченко (справа), Getty Images

В последний раз украинец участвовал в финале Лиги чемпионов в 2012 году.

В настоящее время проходит финал Лиги чемпионов в Порту, где Манчестер Сити встречается с Челси.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе своей команды универсалу сборной Украины Александру Зинченко.

Таким образом, Зинченко стал лишь третьим украинцем, который принял участие в финале Лиги чемпионов. До этого таким достижением могли похвастаться Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук в Милане и Баварии соответственно.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — Челси.

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