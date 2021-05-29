Де Брюйне получил травму в матче с Челси и покинул поле со слезами на глазах

Бельгийский полузащитник неудачно столкнулся с Рюдигером.

Манчестер Сити в рамках финального поединка Лиги чемпионов играет против Челси на португальском Драгау.

Кевин Де Брюйне получил травму после жесткого столкновения с Антонио Рюдигером и не смог продолжить матч.

Бельгийский полузащитник со слезами на глазах покинул поле на исходе часа игры, а его место занял нападающий Габриэль Жезус.

Отметим, что также из-за травмы поле ранее покинул защитник Челси Тиаго Силва.

Матч Манчестер Сити — Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.