Де Брюйне получил травму в матче с Челси и покинул поле со слезами на глазах

29 мая 2021

Кевин Де Брюйне, getty images

Бельгийский полузащитник неудачно столкнулся с Рюдигером.

Манчестер Сити в рамках финального поединка Лиги чемпионов играет против Челси на португальском Драгау.

Кевин Де Брюйне получил травму после жесткого столкновения с Антонио Рюдигером и не смог продолжить матч.

Бельгийский полузащитник со слезами на глазах покинул поле на исходе часа игры, а его место занял нападающий Габриэль Жезус.

Отметим, что также из-за травмы поле ранее покинул защитник Челси Тиаго Силва.

Матч Манчестер Сити — Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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