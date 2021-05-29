Тиаго Силва получил травму в матче с Манчестер Сити

29 мая 2021

Тиаго Силва, getty images

Бразильский защитник не смог продолжить поединок.

Челси в рамках финального поединка Лиги чемпионов играет против Манчестер Сити на португальском Драгау.

Защитник "пенсионеров" Тиаго Силва получил повреждение и не смог продолжить поединок.

Бразильский защитник неудачно приземлился на ногу в борьбе с Филом Фоденом на "втором этаже". Место Силвы на поле занял Кристенсен.

Отметим, что Тиаго Силва стал пятым футболистом, который сыграл в двух финалах Лиги чемпионов подряд за разные клубы.

Матч Манчестер Сити — Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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