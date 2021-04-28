Зинченко отдал ассист в матче против ПСЖ

Украинский универсал помог своей команде сравнять счет.

В рамках первого противостояния на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен на поле Парк-де-Пренс принимает Манчестер Сити.

В середине второй половины игры результативной передачей отметился Александр Зинченко. Украинец отпасовал на Кевина Де Брюйне недалеко от линии штрафной ПСЖ, бельгиец выполнил навес, а мяч никого не коснувшись залетел в ворота.

Отметим, что Александр Зинченко появился на поле буквально за несколько минут до гола, заменив Жоау Канселу.

Матч начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.