Зинченко отдал ассист в матче против ПСЖ

28 апреля 2021

Зинченко отдал ассист в матче против ПСЖ

Украинский универсал помог своей команде сравнять счет.

В рамках первого противостояния на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен на поле Парк-де-Пренс принимает Манчестер Сити.

В середине второй половины игры результативной передачей отметился Александр Зинченко. Украинец отпасовал на Кевина Де Брюйне недалеко от линии штрафной ПСЖ, бельгиец выполнил навес, а мяч никого не коснувшись залетел в ворота.

Отметим, что Александр Зинченко появился на поле буквально за несколько минут до гола, заменив Жоау Канселу.

Матч начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

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