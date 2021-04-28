Куртуа: Ответный матч против Челси будет как финал

Кипер мадридцев — о второй игре полуфинала ЛЧ.

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа прокомментировал ответный матч против лондонского Челси в полуфинале Лиги чемпионов.

"Ответный матч против Челси будет как финал. Они превзошли нас в агрессии и интенсивности, и это сыграло свою роль. Нам следовало начать матч с высоким прессингом, и именно так его начал соперник. Они выложились на сто процентов, а мы испытывали проблемы в первые 20-25 минут.

Не думаю, что второй матч завершится со счетом 0:0. Они, возможно, немного расслабятся после положительной для них ничьей, но сидеть в защите будет ошибкой с их стороны. Мы создавали для них проблемы, когда владели мячом", — цитирует Куртуа beIN Sports.

Напомним, ответная игра между Челси и Реалом состоится в среду, 5-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:1.

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