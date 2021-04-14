Милнер — самый возрастной игрок Ливерпуля за 43 года, вышедший в старте на матч плей-офф Лиги чемпионов

Хавбек вошел в историю клуба.

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер вышел в стартовом составе Ливерпуля на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала.

На день сегодняшнего матча Джеймсу Милнеру исполнилось 35 лет и 100 дней.

Таким образом он стал самым возрастным игроком Ливерпуля за 43 года, вышедшим в старте на матч плей-офф Лиги чемпионов.

В марте 1978 года полузащитник Иан Каллагэн сыграл против Боруссим М, когда ему исполнилось 35 лет и 353 дня.

На счету Милнера в текущем сезоне 22 матча за "красных" в АПЛ, в которых он сумел отдать один голевой пас.

Матч Ливерпуль — Реал стартовал в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями встречи вы можете в нашей текстовой онлайн-трансляции.

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