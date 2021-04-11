Коман и Боатенг получили повреждения в матче с Унионом и могут не сыграть с ПСЖ

Еще два футболиста мюнхенского клуба могут пропустить предстоящую еврокубковую встречу.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик после матча 28-го тура Бундеслиги с Унионом высказался о состоянии форварда мюнхенцев Кингсли Комана и защитника Жерома Боатенга.

"Нужно подождать. У Кингсли ушиб, у Боатенга болит колено. У нас есть два дня на восстановление. Главное – быть готовыми вечером во вторник", – цитирует Флика RMC Sport.

Напомним, что Бавария сыграет в Париже с ПСЖ в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что Никлас Зюле и Леон Горецка пропустят ответный матч с ПСЖ из-за травм.