Зюле и Горецка пропустят ответный матч с ПСЖ из-за травм

Оба футболиста Баварии получили мышечные повреждения в первой игре с парижанами.

Защитник Баварии Никлас Зюле и полузащитник Леон Горецка получили травмы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:3).

Оба футболиста были заменены по ходу первого тайма. По итогам обследования стало известно, что у Зюле разрыв мышцы бедра, а у Горецки растяжение.

Таким образом, Никлас и Леон пропустят ответный матч с парижанами, причем Зюле будет вынужден пробыть в лазарете около 2-3 недель.

Также ранее было известно, что игру с командой Маурисио Почеттино пропустят Серж Гнабри и Роберт Левандовски.

Напомним, ответная игра ПСЖ — Бавария пройдет 13 апреля во Франции.

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