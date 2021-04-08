Атака ПСЖ и оборона Челси — в сборной недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную первых четвертьфинальных матчей.

По итогам первых матчей 1/ 4 финала Лиги чемпионов УЕФА сформировал символическую сборную.

Наибольшее представительство оказалось у Челси — 4 футболиста, 3 делегировал ПСЖ, по 2 — Реал и Манчестер Сити.

Интересно, что нападение в символической сборной оказалось полностью парижским — Неймар и Мбаппе, а оборону почти полностью составили предли Челси — вратарь Менди и защитники Аспиликуэта и Чиллуэлл.

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