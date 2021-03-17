Симеоне — о матче с Челси: Мы не знаем, какую тактику изберет соперник, но я точно знаю, чего хотим мы

17 марта 2021

Диего Симеоне, getty images

Наставник "матрасников" высказался накануне еврокубковой встречи.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мыслями о предстоящем ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

"У нас одна задача — выиграть. Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й — такое развитие событий вполне реально.

Важно навязать Челси свой футбол. Конечно, мы не знаем, какую тактику изберет соперник. Но я точно знаю, чего хотим мы. Мы хотим победить", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер Челси Томас Тухель поделился своими ожиданиями от поединка против Атлетико.

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