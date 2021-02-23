Симеоне — о Суаресе: Без сомнений, он вызывает страх у наших соперников

Наставник Атлетико прокомментировал игру своего подопечного в контексте предстоящей игры в Лиге чемпионов.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский Атлетико сразится против лондонского Челси в противостоянии на бухарестском Национальном стадионе.

Накануне поединка, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне в интервью ресурсу ESPN прокомментировал актуальное состояние физических кондиций нападающего своей команды, Луиса Суареса, которого считает наибольшей угрозой для любого соперника.

"Луис вызывает страх у соперников, независимо от того, какое это соревнование, — высказал свое мнение об игре уругвайца его наставник, — У него есть навыки и качества, которые привлекают внимание со стороны любого соперника.

Знаю, что у него есть определенные проблемы с голами в выездных поединках, но в предстоящей игре об этом нет смысла говорить — формально, мы играем дома".

Сам же футболист в недавнем интервью данному спортивному ресурсу выразил свое восхищение от стартового периода карьеры в мадридском клубе: "В составе Атлетико играют футболисты элитарного уровня. Далеко не все считали, что я смогу себя показать на их фоне, но, кажется, у меня получается. Мои амбиции сейчас просто зашкаливают, поэтому я буду выкладываться изо всех сил и забивать как можно больше".

В своем дебютном сезоне за мадридский Атлетико Луис Суарес уже сумел в 24-х поединках оформить 16 забитых мячей и две результативные передачи.

Матч Атлетико — Челси состоится 23 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.