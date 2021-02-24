Атлетико впервые проиграл дома в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне

24 февраля 2021

Диего Симеоне, getty images

"Матрасники" уступили лондонскому Челси.

Мадридский Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов уступил лондонскому Челси (0:1).

Это домашнее поражение стало первым для мадридцев в рамках плей-офф Лиги чемпионов при Диего Симеоне, сообщает Opta.

Отметим, что Симеоне возглавляет мадридский клуб уже 10 лет с 2011 года.

Напомним, в матче против Атлетико Оливье Жиру установил личный рекорд результативности в Лиге чемпионов.

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