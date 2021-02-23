Симеоне: Челси сильно изменился при Тухеле

Наставник Атлетико высказался о предстоящем матче ЛЧ против Челси.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико встретится с Челси в Бухаресте, где формальными хозяевами выступят "матрасники". Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Челси сильно изменился при Томасе Тухеле, который просто заставляет свои команды играть хорошо. Это сильная команда с отличными игроками. Клуб сделал серьезные финансовые инвестиции в последнее время. Гляньте на уровень их трех вратарей. Это показывает потенциал команды. А их нападающие могли бы играть в любой команде Европы".

"Луис Суарес? Его присутствие вселяет в команду уверенность. Он прирожденный бомбардир. Он не забивает на выезде? Оставим этот вопрос на Лондон".

"Наша цель — побеждать сильных соперников, у которых есть отличные игроки. Они знают наше мышление, но мы не собираемся меняться", — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч Атлетико — Челси состоится во вторник, 23 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.