Тухель: В первом матче Челси сыграл блестяще, попробуем повторить

16 марта 2021

Томас Тухель, фото ФК Челси

Главный тренер Челси поделился своими ожиданиями от поединка против Атлетико.

Томас Тухель уверен, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов будет не менее сложным для Челси, чем первый.

"Нас ждет непростое испытание, не менее сложное, чем в первом матче, – цитирует тренера Челси официальный сайт УЕФА. – В первом поединке мы сыграли блестяще, постараемся это повторить".

"Не думаю, что игра Атлетико будет сильно отличаться от поединка в Бухаресте. Наша же задача будет одинаковой в любом случае, мы постараемся победить Атлетико, как бы сложно это ни было".

"Мне кажется, что у любой команды есть своеобразная ДНК и характеристики, по которым ее можно угадать. Но команда Диего Симеоне является ярким примером такой своеобразности. Симеоне сделал Атлетико одной из самых трудных для противостояния команд в Европе. При этом, несмотря на идеально организованную игру в обороне, умеет здорово атаковать".

В первом матче Челси смог обыграть Атлетико на выезде со счетом 1:0.

Ответный матч Челси — Атлетико состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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