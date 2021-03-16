Тухель: В первом матче Челси сыграл блестяще, попробуем повторить

Главный тренер Челси поделился своими ожиданиями от поединка против Атлетико.

Томас Тухель уверен, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов будет не менее сложным для Челси, чем первый.

"Нас ждет непростое испытание, не менее сложное, чем в первом матче, – цитирует тренера Челси официальный сайт УЕФА. – В первом поединке мы сыграли блестяще, постараемся это повторить".

"Не думаю, что игра Атлетико будет сильно отличаться от поединка в Бухаресте. Наша же задача будет одинаковой в любом случае, мы постараемся победить Атлетико, как бы сложно это ни было".

"Мне кажется, что у любой команды есть своеобразная ДНК и характеристики, по которым ее можно угадать. Но команда Диего Симеоне является ярким примером такой своеобразности. Симеоне сделал Атлетико одной из самых трудных для противостояния команд в Европе. При этом, несмотря на идеально организованную игру в обороне, умеет здорово атаковать".

В первом матче Челси смог обыграть Атлетико на выезде со счетом 1:0.

Ответный матч Челси — Атлетико состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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