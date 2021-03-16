Симеоне: Даже не знаю, есть ли у Челси слабые места

16 марта 2021

Диего Симеоне, Getty Images

Главный тренер Атлетико поделился своими ожиданиями от поединка против Челси.

Диего Симеоне считает, что у его соперника по ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов нет слабых мест.

"Даже затрудняюсь назвать слабые места у современного Челси, – цитирует тренера Атлетико официальный сайт УЕФА. – У команды еще не было неудач при нынешнем тренере, и я даже не знаю, когда это произойдет. Челси уверенно чувствует себя дома и демонстрирует неплохую игру".

"Что касается нашей команды, то у нас одна задача: нам нужен результат, который позволит нам добыть общую победу. Не важно, с какой минуты вести в счете, с 84-й или 10-й, важен конечный результат".

В первом матче Челси смог обыграть Атлетико на выезде со счетом 1:0.

Ответный матч Челси — Атлетико состоится в среду, 17 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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