Сапата — о матче с Реалом: Нам не удавалось показать свой футбол

Форвард "бергамасков" высказался о поражении в еврокубковой встерче.

Нападающий Аталанты Дуван Сапата прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом.

"Мы огорчены, поскольку хотели пройти дальше.

Сегодня нам не удавалось показать свой футбол. Грустно, но так вышло", – цитирует колумбийца официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет своего клуба из Лиги чемпионов по итогу двух встреч с мадридским Реалом.

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