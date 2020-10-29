Рашфорд, Кин, Фелиш и Сапата — претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Игроки продемонстрировали результативность в прошедших матчах.

Официальный сайт УЕФА огласил список игроков, которые претендуют на звание лучших футболистов по итогам прошедшей недели в Лиге чемпионов — ими стали четыре нападающих — Жоау Фелиш, Мойзе Кин, Маркус Рашфорд и Дуван Сапата.

Напомним, Фелиш вышел в основе Атлетико в матче против Зальцбурга. Португалец во втором тайме отметился дублем, принеся своей команде волевую победу.

Кин также забил дважды в выездном матче против Истанбула. Его голы стали единственными в поединке. Форвард Аталанты Сапата, в свою очередь, также отметился дублем во втором тайме поединка против Аякс, благодаря чему бергамаски ушли от поражения.

Рашфорд и вовсе стал самым результативным игроком, сделав тех-трик в игре против Лейпцига. Более того, нападающий появился на поле лишь на 63-й минуте.

Ранее свое мнение о поединке Юнайтед против "быков" высказал главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер.