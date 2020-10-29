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-
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-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
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Рашфорд, Кин, Фелиш и Сапата — претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

29 октября 2020

Рашфорд, Кин, Фелиш и Сапата — претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Игроки продемонстрировали результативность в прошедших матчах.

Официальный сайт УЕФА огласил список игроков, которые претендуют на звание лучших футболистов по итогам прошедшей недели в Лиге чемпионов — ими стали четыре нападающих — Жоау Фелиш, Мойзе Кин, Маркус Рашфорд и Дуван Сапата.

Напомним, Фелиш вышел в основе Атлетико в матче против Зальцбурга. Португалец во втором тайме отметился дублем, принеся своей команде волевую победу.

Кин также забил дважды в выездном матче против Истанбула. Его голы стали единственными в поединке. Форвард Аталанты Сапата, в свою очередь, также отметился дублем во втором тайме поединка против Аякс, благодаря чему бергамаски ушли от поражения.

Рашфорд и вовсе стал самым результативным игроком, сделав тех-трик в игре против Лейпцига. Более того, нападающий появился на поле лишь на 63-й минуте.

Ранее свое мнение о поединке Юнайтед против "быков" высказал главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер.

 
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