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-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
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Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
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-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
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-
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Малиновский и Сапата — лучшие игроки Аталанты в матче против Ливерпуля по версии WhoScored

04 ноября 2020

Малиновский и Сапата — лучшие игроки Аталанты в матче против Ливерпуля по версии WhoScored

Игроки стали лучшими среди худших в своем составе.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта в родных стенах разгромно проиграла Ливерпулю, пропустив пять голов.

На 63-й минуте встречи в составе бергамасков на поле вышел хавбек Руслан Малиновский, который заработал наивысший балл среди игроков Аталанты по версии WhoScored.

Выступления украинца было оценено в 7,0. Такую же оценку заработал и форвард команды Дуван Сапата. Малиновский нанес один удар в створ, 31 раз коснулся мяча, отдал 19 точных из 23 передач (83%), в том числе три ключевые, дважды отобрал мяч из 3 попыток и подал 3 угловых.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Аталантой и Ливерпулем.

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