Малиновский и Сапата — лучшие игроки Аталанты в матче против Ливерпуля по версии WhoScored

Игроки стали лучшими среди худших в своем составе.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта в родных стенах разгромно проиграла Ливерпулю, пропустив пять голов.

На 63-й минуте встречи в составе бергамасков на поле вышел хавбек Руслан Малиновский, который заработал наивысший балл среди игроков Аталанты по версии WhoScored.

Выступления украинца было оценено в 7,0. Такую же оценку заработал и форвард команды Дуван Сапата. Малиновский нанес один удар в створ, 31 раз коснулся мяча, отдал 19 точных из 23 передач (83%), в том числе три ключевые, дважды отобрал мяч из 3 попыток и подал 3 угловых.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Аталантой и Ливерпулем.