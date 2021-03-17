Рамос: Аталанта хотела прессинговать, но мы сумели сразу взять игру под свой контроль

Испанец прокомментировал победу в еврокубковом поединке.

Защитник и капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Аталантой.

"Нашей задачей был проход в следующий раунд. Мы вышли на поле с желанием пройти дальше, контролировать мяч и игру. Мы создали много моментов и могли забить больше голов, но так у нас на протяжении всего сезона.

Мы понятия не имели, как именно Аталанта будет прессинговать, но сумели сразу взять игру под свой контроль. Мы знали, что, учитывая скорость их атакующих игроков, будем в опасности, однако все прошло хорошо, моментов у них было немного.

Контракт? Мне все еще нечего сказать по этому поводу. Как только будут новости, я все расскажу", – приводит слова испанца Marca.

Ранее наставник "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении мадридскому клубу.

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