Куртуа — о победе над Аталантой: Большую роль сыграло удаление в команде соперника

Вратарь мадридского клуба высказался о еврокубковой встрече.

Голкипер Реала Тибо Куртуа поделился мыслями после минимальной гостевой победы нал Аталантой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не ожидал, что у меня не будет сегодня особых хлопот. Большую роль сыграло удаление в команде соперника, поскольку им стало сложно атаковать и действовать на контратаках.

Мы много работали над стандартами, потому что знали сильные стороны Аталанты. Мы старались сделать так, чтобы игроки соперника теряли позицию.

На протяжении всего матча мы были сконцентрированы. Гол в гостях значит многое, но ответный матч будет другим. В Лиге чемпионов всегда непросто", – цитирует Куртуа официальный сайт Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал первый матч с Реалом.

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