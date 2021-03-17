Бензема повторил рекорд Месси и Рауля в Лиге чемпионов

Французский форвард забивает в Лиге чемпионов на протяжении 17 сезонов кряду.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле не испытал проблем с Аталантой, обыграв итальянцев со счетом 3:1.

В этой встрече голом отметился французский форвард "сливочных" Карим Бензема, для которого этот забитый мяч стал уже 70-м в матчах Лиги чемпионов.

По информации Gracenote Live, для Бензема это первый гол в Лиге чемпионов в 2021 году и благодаря этому, он забивает в главном еврокубковом турнире в 17-м календарном году подряд.

Таким образом, Бензема повторил рекорд Лионеля Месси и Рауля, которые также забивали в ЛЧ на протяжении 17 лет кряду.

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