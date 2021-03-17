Бензема повторил рекорд Месси и Рауля в Лиге чемпионов

17 марта 2021

Карим Бензема, Getty Images

Французский форвард забивает в Лиге чемпионов на протяжении 17 сезонов кряду.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле не испытал проблем с Аталантой, обыграв итальянцев со счетом 3:1.

В этой встрече голом отметился французский форвард "сливочных" Карим Бензема, для которого этот забитый мяч стал уже 70-м в матчах Лиги чемпионов.

По информации Gracenote Live, для Бензема это первый гол в Лиге чемпионов в 2021 году и благодаря этому, он забивает в главном еврокубковом турнире в 17-м календарном году подряд.

Таким образом, Бензема повторил рекорд Лионеля Месси и Рауля, которые также забивали в ЛЧ на протяжении 17 лет кряду.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Карим Бензема, getty images 13 марта 2021 Бензема догнал Вилью в списке бомбардиров Ла Лиги
Карим Бензема, Getty Images 16 марта 2021 Бензема забил 70 мячей в Лиге чемпионов
Карим Бензема, Getty Images 15 марта 2021 Бензема: Обидно за Азара, потому что это топ-футболист, способный нам помочь
Реал — Аталанта, Getty Images 16 марта 2021 Реал повторно обыграл Аталанту и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
 
 Rambler's Top100