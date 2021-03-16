Кроос — четвертый немец, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов

Среди полевых игроков хавбек "сливочных" и вовсе второй.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос вышел в стартовом составе своей команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

Для 31-летнего немецкого хавбека эта игра стала сотой в Лиге чемпионов.

По информации OptaFranz, Кроос стал четвертым футболистом из Германии, который смог достичь такой отметки, при этом он лишь второй полевой игрок.

Больше Крооса в Лиге чемпионов сыграли вратарь Баварии Мануэль Нойер, на счету которого 117 матчей, а за ним Филипп Лам (110) и Оливер Кан (103). Томасу Мюллеру не хватает до сотни матчей — лишь пять игр.

На Football.ua доступна тестовая онлайн-трансляция матча Реал — Аталанта.

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