Бензема забил 70 мячей в Лиге чемпионов

Нападающий Реала в ближайшее время может выйти на третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

Гол в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты стал 70-м для Карима Бензема в турнире — сообщает ОРТА.

Больше, чем француз, забивший 12 мячей за Лион и 58 за Реал, в истории Лиги чемпионов забивали лишь Криштиану Роналду — 134 (105 за Реал, 15 за МЮ и 14 за Ювентус), Лионель Месси — 120 (все за Барселону), Роберт Левандовски — 72 (55 за Баварию и 17 за Боруссию Д) и Рауль — 71 (66 за Реал и 5 за Шальке).

Следить за ходом поединка Реал — Аталанта вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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