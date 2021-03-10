ПСЖ — Барселона. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс ответного матча 1/8 Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен сойдется в противостоянии с Барселоной, которое пройдет в Париже, столице Франции.

ПСЖ — Барселона

Среда, 10 марта, 22:00. Парк де Пренс, Париж. Арбитр — Энтони Тэйлор (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO

Нынешний "пандемийный" сезон преподнес определенные трудности и прошлогоднему финалисту Лиги чемпионов, уступившему в финале мюнхенской Баварии. Являясь доминирующей силой во Франции на протяжении последних лет, на данный момент Пари Сен-Жермен никак не удается возглавить турнирную таблицу Лиги 1, не говоря уже об обеспечении себе какого-то комфортного отрыва от конкурентов. Лилль продолжает лидировать, но парижане находятся от него всего в двух очках по итогам 28-ми туров.

Пусть болельщики ПСЖ уже давно успели привыкнуть к ежегодным победам во внутренних соревнованиях, они уж точно простят своих любимцев за возможное упущенное чемпионство, если удастся завоевать долгожданную Лигу чемпионов — по-прежнему несбывшуюся мечту всех, кто имеет хоть какое-то отношение к парижскому гранду.

И, стоит признать, Барселона была далеко не самым простым соперником из всех возможных при жеребьевке 1/8 финала ЛЧ, несмотря на свой далеко нелучший период. Тем не мене, ПСЖ практически гарантировал себе выход в следующую стадию уже в первом матче, когда отправил в ворота "сине-гранатовых" четыре мяча на Камп Ноу. Тогда Барселоне удалось отметиться забитым мячом только благодаря реализованному пенальти в исполнении Лионеля Месси, но вернуло ли это интригу в данное противостояние?

История показывает, что в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов вполне возможно отыграть отставание даже трех мячей, но нынешняя Барселона вряд ли способна на такой подвиг против сверхмотивированного Пари Сен-Жермен, успешно справляющегося даже без своего звездного нападающего Неймара (поражение в матче с Монако — лишь исключение из правил).

Конечно, последние результаты подопечных Рональда Кумана не могут не радовать. После уничтожения в Лиге чемпионов от парижан Барселона оступилась лишь с Кадисом в Ла Лиге, сыграв вничью, но затем обыграла в рамках испанского первенства Эльче, Севилью и Осасуну. Более того, свою способность совершать камбэки "сине-гранатовые" наглядно продемонстрировали в полуфинале Кубка Короля, когда после проигранного Севилье первого поединка со счетом 0:2 команда Рональда Кумана сумела в ответной встрече отыграть отставание, а в овертаймах дожать соперника и выйти в финал.

Несомненно, это большой подвиг в исполнении Барселоны, но с ПСЖ ситуация обстоит куда более катастрофически. Для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов каталонцам нужно в любом случае забивать минимум четыре раза в Париже из-за правила выездного гола. Терять Барсе нечего, поэтому с первых минут каталонцы пойдут вперед, но и подопечные Маурисио Почеттино уж вряд ли отдадут своё просто так и попытаются как можно скорее закрепить прошлый успех и окончательно убить интригу в противостоянии.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Пари Сен-Жермен: 7

Барселона: 2

Интересные факты

- В 8 из 9 последних матчей Барселоны в Лиге чемпионов забивалось больше двух голов;

- ПСЖ забивал минимум три гола в последних 5 домашних матчах против Барселоны во всех турнирах;

- Победная серия ПСЖ в Лиге чемпионов составляет 4 матча;

- В последних трех матчах ПСЖ в Лиге чемпионов забивалось минимум три гола.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава — Гуйе, Паредес — Ди Мария, Верратти, ﻿Мбаппе — Икарди ﻿

Барселона: Тер Штеген — Мингуеса, Лангле, Умтити — Дест, ﻿Де Йонг, Бускетс, Педри, Альба — Месси, Дембеле

Не сыграют: Неймар, Бернат, Кин — Коутиньо, Пике, Фати, Араухо, Роберто.

Под вопросом: Флоренци, Дагба — Альба.

Комментарии тренеров перед матчем

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ

"В футболе главное — это сохранять оптимизм и наполнять им других. Нам предстоит матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности. Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе. Решающее значение также имеет, как мы начнем игру. Это относится к обеим командам. Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч. Глубоко уважаем Барселону. Понимаем, что будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне". Рональд Куман, главный тренер Барселоны "Интрига всегда присутствует в футболе. Все зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии мы вложим, чтобы усложнить им жизнь. Все зависит от того, насколько эффективными мы будем. ПСЖ показал это в первом матче, но мы всегда создаем моменты. Если мы будем максимально эффективны, нет ничего невозможного. Наш соперник очень силен и хочет пройти путь в Лиге чемпионов до конца. Барселона же стремится побеждать в каждой игре, и, надеюсь, мы сможем усложнить им жизнь. Если мы думаем о камбэке, то нам нужен каждый игрок в лучшей форме. Если мы сможем, если Месси сможет выдать одну из лучших игр, все возможно. Я не хочу давить на него одного. Вся команда должна показать себя с лучшей стороны". прогноз 2:2

Никита Евтушенко, Football.ua