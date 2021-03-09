Кейлор Навас: ПСЖ глубоко уважает Барселону

Голкипер парижан дал комментарий перед матчем против каталонцев.

Голкипер Пари Сен-Жермен Кейлор Навас поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

"Мы готовы к этому матчу. Прекрасно провели первую игру и знаем, сколько сил придется отдать. Знаем, что должны выигрывать, чтобы пройти дальше. Для нас ничего не изменилось: мы по-прежнему глубоко уважаем Барселону.

Мы должны быть предельно сосредоточенны, выложиться без остатка и играть на победу. Хотим победить, а для этого надо атаковать. Любой мечтает играть в таких матчах. У нас высокая мотивация, мы уверены в своих силах и сделаем все, чтобы не попасть в ситуацию, которой соперник мог бы воспользоваться" — приводит слова Наваса официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч ПСЖ — Барселона состоится 10-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua.