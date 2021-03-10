Де Йонг сыграет в тройке защитников Барселоны в ответной игре против ПСЖ

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют ПСЖ и каталонская Барселона.

После 4:1 в пользу французского ПСЖ на Камп Ноу, от ответного противостояния парижан против каталонской Барселоны на их поле ожидают либо феноменального повторения успеха "блаугранас" образца трехлетней давности, либо очередного положительного исхода для подопечных Маурисио Почеттино.

Рональд Куман поменял подход к составлению стартового состава своей команды, на фоне крайне неудачного выступления на домашней арене, и теперь, Барселона предстанет перед нами в построении с тремя защитниками, в котором Мингесе и Ленгле поможет де Йонг, а Дест и Альба единолично займут фланги.

От аргентинского наставника чемпионов Франции мы увидели лишь одну вынужденную замену — заразившегося COVID-19 Мойзе Кина сменил Дракслер.

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Паредес, Верратти, Гуйе — Дракслер, Икарди, Мбаппе.

Запасные: Рико, Керер, Ди Мария, Рафинья, Данилу, Сарабия, Диалло, Баккер, Дагба, Пембеле, Мишю.



Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Де Йонг, Ленгле — Дест, Бускетс, Педри, Альба — Месси, Гризманн, Дембеле.