Лукас Васкес: Еще ничто не гарантировано — впереди ответный матч

25 февраля 2021

Лукас Васкес (слева), Getty Images

Вингер мадридского Реала прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов.

Полузащитник мадридского Реала Лукас Васкес поделился своими эмоциями после победы над Аталантой (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы знали, что нас ждет тяжелый матч. Думаю, результат справедлив. После красной карточки соперник отошел в оборону и здорово защищался. Они делали то, что должны были. Поэтому нам было сложно отыскать свободное пространство, но забитый гол осчастливил нас. Но еще ничто не гарантировано, поскольку впереди ответный матч", — приводит слова Васкеса официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Реал сравнялся с Барселоной по количеству удалений соперников в Лиге чемпионов.

На Football.ua доступен обзор матча Аталанта — Реал.

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