Бернарду Силва: Обычно удары головой — не мой конек! Рад, что сегодня помог команде

25 февраля 2021

Бернарду Силва (по центру), Getty Images

Португальский хавбек поделился своими мыслями после победы над Боруссией М в Лиге чемпионов.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва прокомментировал победу своей команды над менхенгладбахской Боруссией в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

26-летний португалец стал автором первого гола "горожан" в матче с немецкой команды, когда он головой замкнул подачу от Жоау Канселу.

"Это была хорошая для нас игра, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку, и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться.

Обычно удары головой — не мой конек! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном Диашем, кто забьет больше. Рад, что сегодня помог команде.

Канселу — потрясающий игрок, у нас с ним хорошее взаимопонимание. Получил от него прекрасную передачу. Вообще, у него — фантастический сезон. Я играл с ним в Бенфике в течение семи лет — мы ведь из одного поколения. Я знаю его очень хорошо, он знает мою скорость... И он очень хорош в выполнении таких подач. Получился очень хороший гол. Качество его передач высоко, и я очень за него рад", — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере. На Football.ua доступен обзор матча Боруссия М — Манчестер Сити.

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