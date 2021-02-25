Нойхаус: Сити играл очень высоко, пришлось изрядно побегать

Хавбек менхенгладбахского клуба поделился мыслями о еврокубковом поединке.

Полузащитник Боруссии М Флориан Нойхаус поделился мыслями о поражении от Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нашим планом было хладнокровное использование моментов, и временами у нас это получалось. Сити же играл очень высоко, и если бы у нас лучше проходил последний пас за спину, то все могло сложиться иначе. В ответном матче мы обязаны сыграть смелее.

Они сильны во владении мячом, соответственно, нам пришлось изрядно побегать. У нас появлялись спонтанные моменты, но реализация оставляла желать лучшего", – приводит слова хавбека официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что благодаря победе над менхенгладбахским клубом Гвардиола догнал Моуриньо и вышел на 4-е место по количеству побед в Лиге чемпионов.

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