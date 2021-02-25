Жиру и Левандовски — среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Помимо них на звание лучшего претендуют Менди и Канселу.

УЕФА на своем официальном сайте назвал имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В список номинантов попало четверо футболистов:

- нападающий Челси Оливье Жиру, забивший единственный и шикарный гол в матче против Атлетико (1:0)

- форвард Баварии Роберт Левандовски, который отметился голом в матче против Лацио (4:1)

- защитник мадридского Реала Ферлан Менди — автор единственного гола в ворота Аталанты (1:0), который также сделал 87% точных передач.

- защитник Манчестер Сити Жоау Канселу, сделавший ассист в матче против Боруссии М (2:0). Процент его точных передач — 95.

Напомним, на прошлой неделе лучшим игроком был признан форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.